Zum Aufwachen hören wir aktuell die Vögel singen – – nur welcher Vogel singt da? Der Bund Naturschutz bietet dafür am Samstag in Epfach wieder eine Vogelstimmen-Exkursion an. Dabei lernt man einiges über die Lebensräume der Vögel und wie man ihre Stimmen unterscheiden kann. Wer sich anmelden möchte, kann das per E-Mail an landsberg@bund-naturschutz.de tun.