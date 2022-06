Erdbeeren haltbar machen und verwerten: 7 Tipps von uns!

Der 1. Juni ist der offizielle Start der Erdbeersaison! Leider ist sie viel zu kurz, und wir wollen das Beste rausholen. Erdbeeren sind nämlich nicht nur lecker, sondern auch sehr gesund. Und mit Kindern ist es immer ein super Ausflug am Wochenende, auf dem Erdbeerfeld selbst zu pflücken. Wären die leckeren Früchte nur nicht so empfindlich! Leider halten sie auch im Kühlschrank immer nur kurz. Deshalb haben wir ein paar Tipps zusammengestellt, wie ihr länger was davon habt und den Erdbeergeschmack auch noch Monate später genießen könnt.

1. Erdbeereis selber machen

150 g Erdbeeren

70 g Puderzucker

125 ml H-Milch

50 ml süße Sahne

2 EL Zitronensaft

Anstatt die Erdbeeren so einzufrieren, probiert doch mal Eis aus. Die Erdbeeren einfach mit dem Puderzucker pürieren. Danach Buttermilch und Zitronensaft dazu geben. Die Sahne steif schlagen und unter die Erdbeermasse heben. Zum Schluss einfach in Behälter mit Deckel oder Einmachgläser füllen und ab in die Gefriertruhe. Die nächsten 2 Stunden solltest du alle 30 Minuten einmal umrühren, dann ist das selbstgemachte Eis mindestens 3 Monate haltbar.

2. Erdbeer-Marmelade

1,5 kg Erdbeeren

1 Packung (500g) Gelierzucker 3:1

1 Zitrone

Ein Klassiker ist und bleibt natürlich die Marmelade. Das ist auch einfacher, als man denkt. Die Erdbeeren in kleine Stücke schneiden und in einen großen Topf geben. Den Saft der Zitrone und den Zucker dazugeben und eine Stunde ziehen lassen, der Herd ist dabei noch aus! Nach dieser Stunde kocht ihr alles auf. Der Schaum, der dabei entsteht, einfach mit einer Kelle abschöpfen. Nach nur 3 Minuten köcheln kann man die Marmelade in Einmachgläser abfüllen, alles abkühlen lassen und Voilà! Die Marmelade ist bis zu 2 Jahre haltbar.

3. Erdbeer-Chips

250 g Erdbeeren

1 EL Puderzucker

Ein leckerer und gesunder Snack sind getrocknete Erdbeeren. Die Erdbeeren in Scheiben schneiden und den Backofen auf 60 Grad vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und das dann mit Puderzucker bestreuen. Die Erdbeeren darauf verteilen und ab in den Ofen! Damit während des Trocknens Feuchtigkeit entweichen kann, die Ofentür einen Spalt weit offen lassen. Nach 4 bis 5 Stunden sind die Erdbeer-Chips schön knackig!

4. Erdbeeressig

250 g Erdbeeren

1 Liter Weißweinessig

2 Flaschen à 500 ml

Erdbeeressig ist super zum verfeinern von Salaten und Gerichten. Ein paar Erdbeeren zur Seite legen und den Rest vierteln. In einen Topf mit dem Essig geben und langsam erhitzen, es sollte nicht kochen. Den Topf vom Herd nehmen und ca. 1 Stunde stehen lassen. Danach durch einen feinen Sieb passieren. Die zur Seite gelegten Erdbeeren auf die Flaschen verteilen und mit dem Sud aufgießen, mindestens 2 Wochen durchziehen lassen und danach sollte er sich 6 Monate halten!

5. Fruchtleder

Fruchtleder ist der gesunde Snack, der fast wie Gummibärchen schmeckt. Den Ofen auf 80 Grad vorheizen. Erdbeeren in einem Mixer sehr fein pürieren. Das Püree dünn auf einem Backblech mit Backpapier verstreichen und 3 bis 4 Stunden im Ofen lassen. Ofentür einen Spalt offen lassen, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Wenn die Oberfläche nicht mehr klebt, ist das Leder fertig.

Man kann es anschließend mit dem Backpapier in Streifen schneiden und aufrollen, in einer luftdichten Dose hält es sich mehrere Monate!

6. Erdbeersirup

750 g Erdbeeren

450 g Zucker

250 ml Wasser

1 Zitrone

Gemischt mit Mineralwasser oder Sekt schmeckt Erdbeersirup einfach super! Erdbeeren klein schneiden und Zitrone darüber auspressen. Zucker und Wasser in einem Topf aufkochen, Erdbeeren dazugeben und alles für etwa 10 Minuten kochen. Den zugedeckten Topf vom Herd nehmen und 24 Stunden stehen lassen. Die Masse in einen Sieb geben und die Flüssigkeit auffangen. Diese dann durch ein sauberes Baumwolltuch seihen. Diese Flüssigkeit nochmal kurz aufkochen, und dann den heißen Sirup in Flaschen abgießen und verschließen. Schon habt ihr super köstlichen Sirup, der sich aufgrund des Zuckers super lange hält!

7. Erdbeer-Chutney

750 g Erdbeeren

1 Chilischote

2 rote Zwiebeln

100 g braunen Zucker

80 ml Essig

Eine Prise Salz

Chutney ist eigentlich aus Indien und kann sehr vielseitig eingesetzt werden. Als Beilage zu Fisch oder Fleisch, zu Käse oder zum Verfeinern von Soßen. Einfach die Erdbeeren in Stücke schneiden. Die Chilischote halbieren und die Kerne entfernen, danach sehr fein würfeln. Die Zwiebeln schälen und ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Erdbeeren, Chili, Zwiebeln, Zucker und Essig in einem Topf kurz aufkochen, danach rund 40 Minuten ohne Deckel bei niedriger Hitze köcheln lassen. Mit Salz abschmecken und schon ist das Chutney fertig! Abfüllen und verstauen, Voilá!