Erding: ﻿Drogendealerpärchen fliegt wegen Streit auf

Weil sie sich heftig mit gestritten haben, ist ein Drogendealerpärchen in Erding aufgeflogen. Die beiden hatten sich lauthals im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gestritten. Nachbarn hatten daher die Polizei gerufen. Die Polizisten merkten dann, dass es aus der Wohnung der Frau stark nach Marihuana roch. Und in der Wohnung stellten sie 50 Gramm Marihuana und 1 Gramm Amphetamine sicher. Die Frau verriet dann, dass ihr Freund ein Drogenversteck in seiner Wohnung hat. Da stellten die Beamten dann 1,3 Kilo Marihuana und 1 Kilo Amphetamin sicherstellen. Das Pärchen sitzt nun in Untersuchungshaft.