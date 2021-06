Von Erding ins Freisinger Umland und zurück – der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club lädt am Sonntag zu einer Picknick-Tour ein. Am Badeweiher in Pulling soll dann ein wenig gegessen werden, nachdem man eine Runde geradelt ist. Voraussetzung ist natürlich gutes Wetter – los geht es um 10 Uhr am Grünen Markt.