Erding: Aktion Wunschstern beginnt

Auch hier in Erding werden viele Kinder in diesem Jahr vielleicht nicht so viele Weihnachtsgeschenke bekommen wie sonst. Dafür gibt es jetzt wieder die Aktion Wunschstern. Dabei wurden zuerst anonym die Wünsche von Kindern zusammengetragen, deren Familien es gerade finanziell nicht so gut geht. Über 300 sind es, die ab heute an den Christbäumen in vielen Geschäften in der Erdinger Innenstadt hängen. Will man einem Kind seinen Wunsch erfüllen, nimmt man sich den Stern und gibt bis spätestens 10. Dezember sein verpacktes Geschenk im Rathaus ab.