Erding: Ardeo Netzwerk startet Wunschstern-Aktion

Ein Spielzeug, etwas Warmes zum Anziehen, Schuhe oder Süßigkeiten: das Ardeo Netzwerk Erding veranstaltet heuer die Wunschstern Aktion. Die Sterne hängen ab nächster Woche in Erdings Bunten Häusern aus. Knapp 200 Kinder aus, deren Lage momentan besonders schwierig ist haben ihre Wünsche dafür aufgeschrieben.

Wer einen Wunsch erfüllen möchte, kann sich ab morgen einen der Sterne in den 14 teilnehmenden Betrieben in der Innenstadt Erding abholen, das Geschenk besorgen, verpacken und im Rathaus Erding abgeben. Abgabeschluss ist der 15. Dezember. Die Geschenke werden dann von Kindergärten und Schulen rechtzeitig an die Eltern der Kinder weitergegeben.