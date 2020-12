Ein Mann hat in Erding vergessen, sein Auto abzusperren, und am nächsten Morgen eine kuriose Entdeckung gemacht. Denn in der Früh saß eine fremde Frau auf seinem Beifahrersitz. Die reagiert nicht auf den Mann und so rief dieser dann die Polizei. Die konnte zwar auch nicht aus der 28-Jährigen herausbringen, was sie da machte, aber immerhin verriet sie den Beamten die Adresse ihres Vaters. Der holte sie dann ab.