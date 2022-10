Dreister Autoklau in einem Autohaus in Erding. Ein junger Mann hatte dort vorgegeben, dass er einen gebrauchten Sportwagen im Wert von rund 75.000 Euro kaufen möchte. In einem günstigen Moment schnappte er sich Schlüssel und Papiere von einem Schreibtisch, sprang in den Wagen und fuhr davon. Die Polizei konnte den Täter aber bei einer Sofortfahndung an einer Tankstelle ausfindig machen und festnehmen. Der 23-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.