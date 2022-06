Das Internet in der Stadt Erding wird schneller. Oberbürgermeister Gotz hat dazu einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser geschlossen. Die wird für rund 1,1 Millionen Euro rund 14 Kilometer neue Internetleitungen in der Stadt verlegen. Damit werden vor allem alle Unternehmen in den Gewerbegebieten schnelleres Internet bekommen, und das schon im kommenden Jahr.