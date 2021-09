Vor einem Rätsel stand ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei und Rettungssanitätern gestern Abend in Erding. Weil es an einem Drogeriemarkt nach Feuer gerochen hatte, riefen die Mitarbeiter den Notruf. Aber obwohl auch die Einsatzkräfte den Geruch wahrnehmen konnten, wurde keine Ursache gefunden, so die Polizei heute. Zur Überwachung blieb allerdings eine kleine Gruppe vor Ort – derzeit wird von einem kleineren technischen Defekt ausgegangen.