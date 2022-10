Erding: Bürgerbeteiligung zur Innenstadtentwicklung

Das Gesicht der Stadt wird sich in den nächsten Jahren ganz schön verändern hier in Erding. Mit der neuen S-Bahn-Strecke vom Flughafen wird die Bahnstrecke unter die Erde verlegt, am Fliegerhorst entsteht ein neuer Bahnhof. Die Stadt nutzt die Gelegenheit, der Innenstadt einen komplett neuen Look zu geben. Von Anfang an sollen da die Erdinger selbst mit einbezogen werden. Übermorgen startet die Bürgerbeteiligung mit zwei Stadtspaziergängen. Danach gibt es eine offene Werkstatt. Weitere Infos findet ihr hier.