Erding: Bürgerdialog zur Umwandlung des Fliegerhorstes

Dieses Projekt wird die Stadt Erding verändern. Und daher startet sie nun einen Dialog mit den Bürgern darüber, wie das alles Ablaufen soll. Es geht um Konversion des Fliegerhorstes von einem militärischen zu einem zivil genutzten Areal. Die Stadt fordert daher alle interessierten Bürgerinnen und Bürger dazu auf, bis Freitag, 8. Januar, Anregungen, Wünsche und Hinweise zum geplanten Wettbewerb Fliegerhorst per E-Mail (stadtentwicklung@erding.de) an die Stadtverwaltung zu schicken. Die in Vorbereitung auf die dann abgesagte Bürgerveranstaltung erstellten Informationen sind auf der Internetseite der Stadt zu finden. Rückfragen beantwortet Bernadette Karlstetter, Sachgebiet Stadtentwicklung, unter der Telefon-Nummer 08122/408-472.