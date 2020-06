Ab dem 1. Juli wird die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent gesenkt – und der Carsharing Verein Erding wird diese Senkung an die Verbraucher weitergeben. So werden Kilometerpauschale, Buchung und Monatsbeiträge jeweils billiger. Die drei Autos des Vereins stehen am Erdinger Bahnhof, in Klettham und in Altenerding.