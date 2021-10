Erding: Christbaum gesucht

Oh du Fröhliche! Hier in Erding plant die Stadt schon fürs Fest und was wäre Weihnachten ohne einen Christbaum? Auch in diesem Jahr soll wieder ein Nadelbaum festlich geschmückt den Schrannenplatz verschönern und deshalb wird ein Spender oder eine Spenderin gesucht. Die Stadt nennt aber ein paar Eckdaten für den Baum: Eine Fichte oder Tanne sollte es sein, 12 bis 15 Meter groß und schön gerade gewachsen. Außerdem sollte man den Baum mit schwerem Gerät gut erreichen können. Das Fällen und den Abtransport übernimmt der Bauhof. Wer seinen Baum zum Christbaum machen will, kann sich unter 08122/ 945 39 757 an den Erdinger Bauhof wenden.