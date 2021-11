Die Corona-Zahlen in Oberbayern steigen immer weiter. Spitzenreiter im Sendegebiet ist heute Morgen der Landkreis Erding mit einer Inzidenz von 761. Tatsächlich könnte der Wert aber noch höher liegen. Laut den Zahlen des Landratsamtes lag die Inzidenz bereits gestern bei knapp 800, heute könnte sie noch höher liegen. Grund ist wie in vielen Regionen in Bayern, dass die Gesundheitsämter aktuell mit der Kontaktnachverfolgung nicht hinterherkommen.