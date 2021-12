Erding: Der Sommergarten wird zum Wintergarten

Kein Christkindlmarkt heuer auch hier in Erding. Gastronom David Ritter hält das aber nicht auf. Er hat seinen Sommergarten am Volksfestplatz einfach in einen Wintergarten umgebaut. Selbstgebaute Feuertische, Feuerschalen, Christbaumkugeln und ein Meer aus Lichtern sorgen für die passende Weihnachtsstimmung. Also frieren muss auch keiner. Dazu gibt es fürs Weihnachtsmarkt-Feeling Glühwein, Gulaschsuppe und Kraut-Schupfnudeln. Der Vorteil vom Wintergarten: Er gilt als Biergarten und nicht als Markt und darf damit geöffnet bleiben, natürlich mit 2G-Regel. Vorbeischneien geht von Mittwoch bis Sonntag ab dem Nachmittag.