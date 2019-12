Erding: Die Intergrierte Leitstelle feiert 10-jähriges Jubiläum

Die Integrierte Leitstelle hier in Erding feiert 10-Jähriges Jubiläum. Seit 2009 koordiniert sie die eingehenden Notrufe aus den Landkreisen Erding, Freising und Ebersberg. Doch dass das reibungslos funktioniert, war kein Selbstläufer. Denn damals musste die Ausbildung der Feuerwehren komplett selbst organisiert werden – einfach, weil es sie noch gar nicht gab. Aber es hat sich wirklich gelohnt – in den zehn Jahren sind bei der Integrierten Leitstelle über 600.000 Notrufe eingegangen. Allein 80.000 in diesem Jahr.