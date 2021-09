Erding: Diskussion um Standort der Integrierten Leistelle

Die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Erding ist zu klein. Schon Anfang August hatte deshalb Bayerns Innenminister Herrmann das Nachbargrundstück für eine Erweiterung angeboten. Jetzt bringen sich aber noch andere Standorte ins Spiel: Der Landkreis Freising schlägt ein Gelände am Münchner Flughafen vor, der Erdinger Landrat daraufhin baureifes Grundstück im Erdinger Norden. Jetzt muss der zuständige Zweckverband entscheiden. Die Leitstelle in Erding ist für die Landkreise Erding, Freising und Ebersberg zuständig.