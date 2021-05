Erding: Eine Stunde lang Vögel zählen

Wenn ihr an diesem Wochenende mal in euren Garten schaut, dann haltet die Augen auf. Denn der Landesbund für Vogelschutz bittet alle Gartenbesitzer im Landkreis Erding dazu auf eine Stunde lang die Vögel zu zählen. Noch bis Sonntag läuft die Stunde der Gartenvögel. Vor allem der Blaumeisenbestand sei wichtig, so der LBV. Denn zuletzt habe es immer weniger der Vögel gegeben. Wer keinen Garten hat, kann natürlich auch im Park zählen. Die Ergebnisse meldet Ihr dann beim LBV – einen Link dazu findet Ihr hier.