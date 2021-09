Erding: „Freedom-Wochenende“ feiert das Ende der Corona-Pandemie

Erding plant das „Freedom Wochenende“. Die Stadt will mit einem zweitägigen Fest das Ende der Corona-Pandemie feiern. Die Erdinger wollen aber auf keinen Fall zu optimistisch sein, was dieses Ziel angeht. Deshalb wird das „Freedom Wochenende“ erst Ende Mai 2022 stattfinden. Dafür soll es dann aber dort ein buntes Programm mit einer Leistungsschau der örtlichen Wirtschaft und Veranstaltungen für Kinder geben. Am „Freedom Wochenende“ wird dann auch offiziell die frisch sanierte Landshuter Straße eingeweiht. Fertig ist die aber zum Glück schon ein bisschen früher, nämlich in etwa zwei Wochen.