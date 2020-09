Wer noch einmal im Freien ein paar Schwimmbahnen ziehen will, der muss sich in Erding und Dorfen sputen. Denn dort geht die Freibadsaison nur noch bis Sonntag. Danach schließen die Bäder. Das Waldbad in Taufkirchen hingegen schließt nur sein Sportbecken – die Türen bleiben aber bis Ende September offen.