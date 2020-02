Die Freiwillige Feuerwehr in Erding hat immer mehr zu tun. Jahr für Jahr steigt die Anzahl an Einsätzen. Vergangenes Jahr waren es 572. Und heuer waren es schon über 100, weil Sturmtief Sabine für einen extrem arbeitsreichen Tag sorgte. Die Feuerwehr will deshalb um mehr Mitglieder werben.