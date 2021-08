Erding: Gespenster Escape Room im Museum

Nachts im Museum dem Gespenst entkommen. Das können Kinder im Alter ab elf Jahre nächsten Mittwoch hier im Museum Erding machen. Die Jugendtreffs der Stadt veranstalten ein Escape Game. Die Kinder haben 90 Minuten Zeit, um im Museum Hinweise zu finden und so dem Museumsgespenst Haribaldi zu entkommen. Es gibt insgesamt zwei Spielrunden. Die Teilnehmerzahl ist aber begrenzt. Anmeldung mit Name, Adresse, Telefonnummer und Altersangabe an info@jugendtreff-ae.de. Nachfragen beantwortet das Team des Jugendtreffs Altenerding unter der Telefon-Nummer 08122/955033.