Erding: Gladiators trainieren in Thermen-Parkhaus

Was macht man, wenn ein riesiges Parkhaus leer steht, weil die Gäste fehlen und sich der Eishocky-liebende Sohn zuhause auf der Couch langweilt? Vor dem Dilemma stand Tina Stiebritz von der Therme Erding. Also kombiniert man das Ganze – statt rund 1200 Autos nutzen nun etwa 100 Kids der Erding Gladiators das Parkhaus, um wieder Eishockey zu spielen. Natürlich unter Corona-Bedingungen – so trainiere man aktuell vor allem die Athletik und das Stockgefühl der Kinder, so die Trainer. Das Parkhaus musste dafür auch nicht zur Eisbahn umgebaut werden. Der Belag ist nämlich super mit Inline-Skates zu befahren. Ganz echt ist das Gefühl also noch nicht aber auf jeden Fall besser als die Couch zuhause