Erding: „Herbst in Erding“ sorgt für Wiesn-Feeling

Biergarten, Kettenkarussell und Riesenrad – der „Herbst in Erding“ hier auf dem Volksfestplatz ist durchaus ein würdiger Ersatz für die ausgefallene Wiesn in München. Und das ist genau das Ziel: Ein Volksfest, das nicht ausfällt. Dafür muss man aber auch ein paar Abstriche machen. Ein Bierzelt, Livemusik und Partys gibt es nicht, dafür aber einen Biergarten für bis zu 800 Gäste. Drumherum gibt es mehr als 30 Fahrgeschäfte, Buden und Essensstände. Und übermorgen lohnt es sich ganz besonders, da ist Familientag und die Fahrgeschäfte sind ein bisschen günstiger. Der Eintritt zum „Herbst in Erding“ kostet einen Euro, damit soll das Hygienekonzept mit Desinfektionsmittel und Sicherheitspersonal bezahlt werden.