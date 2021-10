Erding: Hilfestellung zum nachhaltigen Leben

Den Planeten retten und Ressourcen schonen. Es sind große Ziele, die der Welt in den nächsten Jahren bevorstehen, aber wie kann man eigentlich ganz persönlich im Alltag seinen Beitrag dazu leisten. Darum veranstaltet die Stadt hier in Erding einen Aktionstag zum Thema Nachhaltigkeit. Von Vorträgen über fairen Handel, veganes Showcooking bis hin zum Workshop über Upcycling, wo Gegenstände aus Tetra-Packs und Kleidung hergestellt werden. Wer sein eigenes Leben ein bisschen nachhaltiger gestalten will, ist hier richtig. Der Aktionstag findet am Sonntag ab 11 Uhr statt, der Eintritt ist frei.