Erding: Jugendkulturhaus Sonic veranstaltet Weihnachtswettbewerb

Zum Abschluss der Weihnachtsaktionen veranstaltet das Sonic Kulturhaus in Erding noch einmal einen kleinen Wettbewerb für Kinder. Die können sich ab sofort einen Weihnachtsengel vom Sonic zuschicken lassen. Dafür müssen sie nur kurz per E-Mail (info@sonic-erding.de) oder Telefon (0892416) die Adresse durchgeben. Den Weihnachtsengel schmücken sie dann so weihnachtlich wie möglich und schicken ein Foto davon an das Sonic. Und das sucht am Anfang des neuen Jahres drei Gewinner aus, die einen tollen Preis gewinnen. Einzige Voraussetzung – die Kinder wohnen auch in Erding.