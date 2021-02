Vor Kurzem ist es erst in Freising passiert. Nun wurde auch in Erding ein Katalysator aus einem Auto gestohlen. Wieder ist es auf einem Park and Ride Parkplatz passiert. Diesmal haben die unbekannten Täter den Kat an einem BMW abmontiert. Wer gestern Nachmittag etwas Auffälliges am Erdinger Bahnhof gesehen hat, soll die Polizei informieren.