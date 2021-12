Erding: Kinder- und Jugendarbeit aus der Ferne

Seit März 2020 ist das Leben durch die Pandemie anstrengender geworden. Das gilt auch für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Das Jugend- und Kulturhaus Sonic hier in Erding muss nach einem etwas entspannteren Sommer jetzt auch wieder auf Distanz zu den jungen Leuten gehen. Deshalb ist das aktuelle Projekt etwas für zu Hause: Noch bis Freitag verschenkt das Sonic Kochpakete an Erdinger Kinder und Jugendliche. Drin sind alle Zutaten für Schokosirup einfach zum selber machen. Wenn ihr das Paket haben wollt, meldet euch an unter: info@sonic-erding.de!