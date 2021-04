Erding: Kostenlose Corona-Teststelle in der Innenstadt

In der Erdinger Innenstadt gibt es nun eine kostenlose Corona-Teststelle, das hat das Ardeo Netzwerk Erding heute verkündet. Das erleichtert es Besuchern, sich kurzfristig und vor Ort für den Einkauf in den Geschäften testen zu lassen.

In der Münchner Straße 1b (Bar Bel Air, neben Mama Pizza) werden an jedem Wochentag in wenigen Minuten kostenlose Schnelltests durchgeführt. Das daraus folgende Zertifikat ermöglicht (bei negativem Ergebnis) den Zugang zu allen Geschäften innerhalb der folgenden 24 Stunden. Shopping-Termine können in den meisten Geschäften direkt vor Ort vereinbart werden.