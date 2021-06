Erding: „Kunst kennen und schaffen“ Workshop

Kunst kennen und schaffen können – das Museum Franz Xaver Stahl in Erding bietet in den nächsten Wochen kostenlose Kunstprojekte für Jugendliche an. Zusammen mit dem Jugendtreff Altenerding und dem Deutschen Museumsbund können Jugendliche ab 12 Jahren eigene Werke herstellen und verschiedene Kunststile kennenlernen. Aber nicht nur klassiche Kunst wird vertreten sein, an drei der sechs Tagen dauernden Workshops werden einem vor Ort die Grundlagen des „Sprayens“ näher gebracht und wie sich eine Skizze von Papier auf Leinwand bringen lässt. Die Termine sind vom 14.-19. Juni und vom 21.-26. Juni – anmelden könnt Ihr Euch per Mail an info@sonic-erding.de.