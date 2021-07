Erding: Liegestühle für den „Sommer dahoam“

Auch in diesem Sommer werden viele Menschen den Urlaub zuhause verbringen – wer in Erding lebt, brauche man ja auch garnicht zu verreisen – die Stadt habe genug zu bieten. Das sagt die Stadt selbst. Um den Sommer dahoam aber gemütlicher zu gestalten verlosen Erdings bunte Häuser jetzt einen Liegestuhl. In elf Häusern liegen Gewinnspielkarten bereit – einfach hingehen, ausfüllen, einwerfen und Daumen drücken.

Hier gibt es die Liegestühle zu gewinnen:

Cineplex Kino (Dorfener Str.)

Hallo Erding (Kirchgasse)

HEED! Eventlogistik (Münchener Str.)

Karl Kainz Immobilien (Landshuter Straße)

Kraus am Eck (Schrannenplatz)

pro-optik (Friedrich-Fischer-Str.)

Reisemarkt Erding (Am Rätschenbach)

SchokoOh im Turmladen (Landshuter Straße)

Schuhhaus Moosbauer (Spiegelgasse)

VOISCHEE (Lange Zeile)

VR-Bank Erding (Zollnerstr.)