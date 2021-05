Erding: Malteser suchen Bufdis

Nach dem Abi ab ins Ausland einen Freiwilligendienst machen und so die Welt erkunden – das ist der Traum vieler Jugendlicher, doch wegen Corona aktuell kaum planbar. Die Malteser in Erding sagen deshalb: „Das Abenteuer könnt Ihr auch dahoam haben.“ Sie bieten aktuell wieder Freiwilligendienste an – dabei arbeite man mit vielen Menschen zusammen und lerne viel Neues kennen, so die Malteser. Und das Gute – auch der Bundesfreiwilligendienst wird als Wartesemester oder Praktikum angerechnet. Man kann also jetzt schon etwas für sein Studium tun. Wer Interesse hat, findet alle Infos zum Bufdi hier.