Erding: Naturseife selber machen

Es wurde gekocht, gebacken und gebastelt – jetzt wird auch eigene Seife hergestellt. Das Jugend- und Kulturhaus Sonic hier in Erding liefert immer weiter Aktionen, damit den Jugendlichen im Lockdown nicht langweilig wird. Bis morgen verschenkt es noch Pakete zum Seife-selber-machen. Die Naturseife kann dabei sogar mit dem eigenen Lieblingsduft versehen werden – ganz gleich, ob Lavendel, Minze oder was ganz Ausgefallenes. Wer so ein Paket haben möchte, kann sich beim Sonic unter info@sonic-erding.de melden.