Spätestens seit Corona bestellen immer mehr Menschen Dinge im Internet und deshalb müssen viele Online-Versandhändler aufstocken. Der Internetriese Amazon eröffnet deshalb bis Mitte nächsten Jahres mehrere neue Logistikstandorte in ganz Deutschland, einen davon auch in Erding. Dort soll im Gewerbegebiet Kletthamer Feld ein sogenanntes Sortierzentrum entstehen, in dem Pakete aus europäischen Logistikzentren ankommen und nach Regionen sortiert weiterverteilt werden.