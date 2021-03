Erding: Noch ein Optiker für die Altstadt

Der Innenstadt in Erding mag es wegen Corona aktuell noch an Laufkundschaft fehlen – was sicher nicht fehlt sind Optiker. Sieben Augenspezialisten gibt es bereits in der Altstadt und in zwei Wochen kommt ein Achter hinzu. An der Langen Zeile/Ecke Bräuhausgasse wird dann ein weiterer Optiker seinen Laden eröffnen – bis Ende 2020 war in dem Laden noch das Damenmodegeschäft Bonita. Das ging allerdings pleite und ein Feinkost-Geschäft konnte nicht eröffnen, weil die Ladenfläche zu klein ist. Also gibt es stattdessen einen weiteren Optiker – der gibt sicher aber trotz der hohen Konkurrenz positiv. Man sei fest vom Erfolg der Filiale überzeugt.