Erding: Noch freie Plätze bei den Jugendkulturtagen

Hier in Erding veranstaltet gerade das Jugend- und Kulturhaus Sonic seine Jugendkulturtage und bei einigen Aktionen sind noch Plätze frei. Auf Kurzentschlossene wartet am Freitagabend noch ein Escape Game, bei dem man durch Rätsellösen aus dem Erdinger Museum entkommen muss. Hier kann man sich ab 12 Jahren als Team mit bis zu sechs Leuten anmelden, dafür gilt die 2G-Regel. Außerdem gibts am Freitagabend noch einen Schlagzeug-Workshop und am Samstag kann man sich als DJ oder als Mixer von alkoholfreien Cocktails probieren. Dort gilt dann 3G.

Anmeldungen gehen an die E-Mail-Adresse info@sonic-erding.de.