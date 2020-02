Alle gehen studieren – niemand will mehr ein Handwerk lernen. Diese Problematik wollen heute unter Anderem Erdings Kreishandwerksmeister Waxenberger oder Oberbürgermeister Gotz auf einer Podiumsdiskussion thematisieren. Vor allem soll es um die Zukunftsaussichten der Ausbildungsberufe gehen. Los geht es um 19 Uhr in der Berufsschule in Erding.