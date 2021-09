Erding: Rehe statt Soldaten auf dem Fliegerhorst

Die Kampfflugzeuge sind weg, Rehe, Hasen und Bussarde sind da. Die Natur holt sich den Fliegerhorst hier in Erding langsam zurück. Auf dem weitläufigen Gelände gibt es inzwischen mehr als hundert Rehe. Nur halb so viele Soldaten arbeiten noch auf dem Fliegerhorst. Bis 2024 sollen auch sie verschwunden sein. Der Erdinger Fliegerhorst ist die größte zusammenhängende sogenannte Konversionsfläche in Bayern. Die Stadt Erding will einen Großteil davon nutzen für ein Gewerbegebiet und Wohnungen für Tausende Menschen. Auch der neue Erdinger Bahnhof soll im Südteil des Fliegerhorstes entstehen. Das Gebiet um das Rollfeld soll aber als Landschaftsschutzgebiet erhalten bleiben.