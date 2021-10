Erding: Schüler entwickeln römisches Memory-Spiel

Die alten Römer haben uns nicht nur Tonscherben und Steine hinterlassen. Sie haben auch viele Gegenstände erfunden, die es heute in Form und Funktion noch fast genauso gibt. Und diese Tatsache ist die Basis für das Memory-Spiel, das das Projekt-Seminar vom Anne-Frank-Gymnasium hier in Erding gebastelt hat. Entstanden ist es in Zusammenarbeit mit der römischen Abteilung des Museums Erding. Die Paare sind jeweils ein Ausstellungsstück im Museum und ein Bild eines Gegenstandes in der Gegenwart. Wenn das Schulprojekt vorbei ist, können Besucher das Memory-Spiel auch im Museum ausprobieren.