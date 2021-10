Erding: Schülerzeitung ausgezeichnet

Antisemitische Nachrichten in einer Chatgruppe am Gymnasium Grafing. Dieser Vorfall im Jahr 2019 war der Anlass für einen großen Artikel in der Schülerzeitung „Wortwechsel“ der FOS und BOS hier in Erding. Und der Text wurde jetzt ganz offiziell mit beim Schülerzeitungswettbewerb der Länder ausgezeichnet, und zwar mit dem Sonderpreis „Ein Satz für eine bessere Gesellschaft“. Und als Preis durften die Nachwuchsjournalisten jetzt auch an Workshops teilnehmen und haben von Profis gelernt, wie man gute Interviews führt, gute Fotos mit dem Handy macht und Social Media richtig einsetzt.