Erding: Software Firma veröffentlicht Corona Spiel „Viral Days“

Es ist ein bisschen wie Sims spielen – nur muss man für eine kleine Stadt die Verantwortung übernehmen und sie möglichst Corona-frei halten. Die Software Firma Smart-Byte aus Erding hat jetzt das Handy-Spiel „Viral Days“ für Kinder veröffentlicht. In über 20 Leveln müssen die Kids Masken kaufen, Quarantäne verordnen und so das Infektionsgeschehen unter Kontrolle halten. Man wolle so das Thema Corona mit Spaß angehen und auch unterstützend erklären, weshalb die Hygieneregeln wichtig sind, so die Firma. Die ersten Rückmeldungen seien jedenfalls positiv und den Kindern gefalle das Spiel. „Viral Days“ kann man einfach kostenlos im App Store herunterladen.