Erding: Sonic bietet Winterblumen-Basteln an

Das Jugend- und Kulturhaus Sonic hier in Erding bietet trotz Corona-Pandemie weiter Aktionen an – denn viele Kinder sind ja aktuell auch noch zuhause, weil die Kitas nur eine Notbetreuung anbieten. Deshalb werden ab heute Winterblumen aus Butterbrotpapier gebastelt. Wer die Materialien dafür haben möchte, kann aber aktuell nicht beim Kulturhaus vorbeischauen und sie abholen. Stattdessen solle man dem Sonic eine Mail an info@sonic-erding.de schreiben und bekommt die Sachen zugeschickt – so lange der Vorrat reicht.