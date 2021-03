Erding: „Sonic“ startet Umfrage und verteilt Backrezept

Seit Monaten sind die Jugendzentren geschlossen – das Jugend- und Kulturhaus Sonic in Erding organisiert trotzdem immer wieder kleine Aktionen, damit einem zuhause nicht langweilig wird. Jetzt verschenkt es ab heute Backpakete mit Zutaten für Mini-Waffelbecherkuchen. Aber das Sonic bittet aktuell auch um Feedback von den Jugendlichen. In einer Umfrage möchte es wissen, was Kinder und Jugendliche gerade bewegt und was sie für Wünsche haben. Unter diesem Link geht es zur Umfrage und unter der 08122 955033 könnt Ihr Euch die Backpakete bestellen.