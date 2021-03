Erding: „Sonic“ verteilt Pakete für Holzostereier

Das Jugend- und Kulturhaus Sonic in Erding ist in der Corona-Pandemie und dem Lockdown weiter richtig aktiv. Seit Wochen überlegt es sich neue Aktionen für Kinder- und Jugendliche, damit ihnen nicht langweilig wird zuhause. Und die aktuelle Aktion steht ganz im Zeichen von Ostern. Ab heute kann man sich Bastelpakete für ein großes Holzosterei abholen – natürlich nachdem man einen Termin vereinbart hat. Die Pakete sind limitiert – also besser schnell sein.

Interessenten vereinbaren unter der Telefon-Nummer 955033 oder der E-Mail-Adresse info@jugendtreff-ae.de einen Termin für die kontaktlose Übergabe