Erding: SPD will ein Jugendparlament ins Leben rufen

Die Jugend soll mitbestimmen. Deshalb möchte die SPD hier in Erding ein Jugendparlament gründen. Der Stadtrat steht der Idee offen gegenüber, jetzt ist noch die Frage, ob auch die Jugendlichen wollen. Auf der Website junges-erding.de können sie ihr Interesse mitteilen. Wenn sich genug junge Leute finden, könnten sie schon bald in Erding mitbestimmen. Die Erdinger SPD will die Nachfrage noch ein bisschen ankurbeln und verlost deshalb auf der Website Mitgliedschaften im Sportpark Schollbach. Das grundsätzliche Interesse ist aber wohl da. Die Jugendbefragung des Jugendzentrums hat letztes Jahr gezeigt, dass viele Jugendliche Lust haben, sich einzubringen.