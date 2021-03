Die Stadt Erding hat ein beliebtes Ziel für Spaziergänger gesperrt. Die Hängebrücke, die am Kronthaler Weiher zur Insel führt, darf vorerst nicht betreten werden. Das liegt aber nicht daran, dass die Stadt die Ausflügler stoppen will. Auf der Insel hat die verbaute Betonfassung Frostschäden erlitten und muss in den nächsten Tagen repariert werden.