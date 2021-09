Erding: Theater-Workshops im Sonic

Interessierte Teenager und junge Erwachsene aufgepasst: von heute an bis Mittwoch könnt ihr hier im Jugend- und Kulturhaus Sonic Theaterluft schnuppern. Zusammen mit Schauspieler, Regisseur und Autor Klaus Schiermann bekommt ihr Einblicke in die Welt der Schauspielerei und dürft selber natürlich auch aktiv werden. Alle drei Tage stehen unter einem anderen Motto – heute etwa heißt es „Theater-Spiel macht stark“. Morgen dann Eulenspiegel statt Sprücheklopfer und am Mittwoch Miteinander statt gegeneinander. Ihr könnt entweder bei allen drei Workshops dabei sein oder an einem. Die Anmeldung ist kostenlos und geht einfach per Mail an info@sonic-erding.de oder per Telefon: 08122 / 892 416