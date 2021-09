In weniger als zwei Wochen findet die Bundestagswahl statt. Damit aber auch Jugendliche unter 18 Jahren ihre Meinung dazu loswerden können, organisiert das Jugend- und Kulturhaus Sonic in Erding einen Wahlplakat-Malwettbewerb. Auf den Plakaten können alle unter 18-Jährigen dann ihre Wünsche an die Politik oder die Stadt Erding malen. Mitmachen kann man noch bis nächste Woche Donnerstag, 23. September, bis dahin können die Teilnehmer ihre Bilder an info@sonic-erding.de einreichen.