Erding: Weihnachtsbäckerei für einen guten Zweck

Plätzchen futtern auf dem Wochenmarkt. Das fühlt sich schon fast wie ein Christkindlmarkt an und geht morgen hier in Erding. Auf dem Kletthamer Wochenmarkt gibt es nämlich eine einmalige Aktion. Mehrere Bürger haben sich zusammengetan und bieten dort gemeinsam selbst gemachte Plätzchen, Weihnachtskarten und Schmuck an. Der Erlös davon geht an die Spendenaktion “Licht in die Herzen” des Erdinger und Dorfener Anzeigers. Damit werden Landkreisbürger in Not unterstützt. Die kalorienreiche gute Tat geht dann morgen zwischen 9 und 13 Uhr auf dem Kletthamer Wochenmarkt.